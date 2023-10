Aparecen señales de autismo no diagnosticado en adultos

Redacción

En los últimos años se ha ido explorando más el tema de algunas enfermedades o padecimientos mentales, en particular sobre el autismo, pues aunque no lo creas, hay muchas personas viviendo con él sin saberlo, por eso te decimos cuáles son las señales de autismo no diagnosticado en adultos.

¿Qué es el autismo?

El autismo, en realidad, es un término general que abarca un conjunto de trastornos conocidos como “Trastornos del Espectro Autista” (TEA). Estos trastornos se caracterizan por diferencias en el funcionamiento cerebral, lo que puede afectar la comunicación, las habilidades sociales, el aprendizaje y la movilidad.



Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los TEA son discapacidades del desarrollo que pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes las experimentan.

¿Cómo reconocer el autismo en adultos?

Para ayudar a identificar el autismo en adultos, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos ha compartido una serie de señales clave:

Contacto Visual Limitado o Inconsciente: Las personas con autismo pueden evitar el contacto visual o parecer distraídas durante las interacciones visuales.

Dificultades en la Escucha y la Atención: Algunos adultos con autismo pueden parecer desinteresados en lo que otros dicen o hacen.

Dificultad en Expresar Intereses y Emociones: Pueden tener dificultades para compartir sus propios intereses, emociones o actividades con personas nuevas.

Problemas para Responder al Nombre: Pueden no responder cuando se les llama por su nombre o tener dificultades para reconocer que alguien los llama.

Desafíos en las Conversaciones: Iniciar o mantener una conversación puede ser complicado para algunas personas con autismo .

. Monólogos Extensos sobre Intereses Personales: Pueden hablar durante mucho tiempo sobre un tema que les apasiona, sin darse cuenta de que otros pueden no estar interesados.

Expresiones Faciales y Movimientos Desacoplados del Discurso: En ocasiones, las expresiones faciales, los movimientos y los gestos pueden no coincidir con lo que están diciendo.

Tono de Voz Inusual: Algunos adultos con autismo pueden hablar con tonos de voz inusuales, como si estuvieran cantando o sonando como “robots”.

Dificultad para Comprender el Punto de Vista de los Demás: Entender las perspectivas y las acciones de los demás puede ser un desafío.

Problemas para Hacer Amigos: Las relaciones sociales pueden ser complicadas, lo que dificulta la creación de amistades sólidas.

Etapas del autismo y niveles de gravedad

Los TEA se dividen en tres categorías principales que varían en gravedad:

Autismo Leve: Caracterizado por síntomas más sutiles y menos discapacidades en la comunicación y las habilidades sociales.

Autismo Moderado: Aquí, los síntomas son más notables y pueden requerir apoyo adicional para la comunicación y la interacción social.

Autismo Severo: En esta categoría, los síntomas son incapacitantes, lo que puede requerir un alto nivel de apoyo y cuidado.

La gravedad de los síntomas y su impacto en la vida de una persona dependerá de su situación individual. Por lo tanto, es fundamental que un profesional experto en TEA realice una evaluación adecuada para obtener un diagnóstico preciso.

Ahora que sabes las señales de autismo no diagnosticado en adultos, te compartimos las diferencias entre autismo y síndromde de Asperger.

