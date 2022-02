Aparecen narco mantas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un total de tres narco mantas fueron localizadas en distintos puntos de la ciudad en las primeras horas de este miércoles.



La primera fue localizada sobre la carretera federal 45 a unos metros antes de llegar a la planta Nissan I colgada de un anuncio led.



En cuya manta el mensaje decía textualmente lo siguiente:



ESTO ES LO QUE LE VA A PASAR POR NO ENTENDER POR CREER EN GENTE MUGROSA SIN LEALTAD QUE LOS VERBEA, COMO LO HACE EL PENDEJO DE EDGAR RODRIGO VALCAZAR ALIAS EL COBRA, QUIEN MORDIÓ LA MANO QUE LE DIO DE TRAGAR Y TE SACÓ DEL PENAL, SABES QUE EN CUALQUIER MOMENTO TE VAMOS A PARTIR TU MADRE A TI Y AL PENDEJO DEL TRIBILIN, AHORA RESULTA, ERES JALISCO JOTO, TAMBIÉN VA PARA TODOS LOS MUNICIPALES QUE ANDAN APOYANDO A ESTE PENDEJO, O CUALQUIER CORPORACIÓN, NO LE JUEGUE AL VERGA, SI YA SABEN QUE LA PLAZA TIENE SU DUEÑO

ATTE. EL SR. 30, C. D. S. Y C. U.



Las tres mantas fueron retiradas por oficiales de la Policía Municipal y Estatal para posteriormente entregarlas al personal de la Fiscalía Estatal.