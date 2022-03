Aparece propaganda en contra de revocación de mandato de AMLO

Redacción

Ciudad de México.-Aparece publicidad en contra del presidente.

Luego de la polémica que desató en los últimos días la invasión de propaganda en las calles que invita a participar en la consulta popular de Revocación de Mandato el próximo domingo 10 de abril, en diversos puntos del país aparecieron anuncios que promueven el voto en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que usuarios en redes sociales compartieron imágenes que en entidades como el Estado de México y Yucatán, gobernados por el PRI y el PAN-MC, respectivamente, se pueden encontrar mensajes que invitan a rechazar la continuidad de AMLO al frente de la República Mexicana; o bien, a no participar en el ejercicio de democrático organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el primer caso, el panorámico fue localizado en la ciudad de Toluca, sobre la vialidad Alfredo del Mazo, así como otros tantos en la autopista Lerma con rumbo al municipio mexiquense.

La leyenda dice: “Este 10 de abril vota para que se vaya. ¡Porque nos ha mentido, nos ha robado y nos ha traicionado!”, acompañado por una foto de López Obrador caminando de espaldas Espectacular en la ciudad de Toluca, Edomex (Foto: Twitter)

Mientras que en Mérida, aparecieron esta semana varios espectaculares que apelan a la apatía de la ciudadanía para que no salgan a votar, tal y como ocurrió en 2021 con la consulta popular para “enjuiciar a ex presidentes”, lo que causó que el resultado no fuera vinculante.

El mensaje dicta “la revocación fue promesa de campaña ¿tú crees que va a cumplir? Es un claro engaño el 10 de abril. No salgas a votar”, junto con la ilustración de una carpa de circo y una urna de votación en el centro.

Fue la agrupación Uniendo Caminos México quien pagó por colocar esta propaganda “con sus propios medios” y las colocó en tres puntos estratégicos: En un comercio sobre la avenida Canek, en una plaza de Ciudad Caucel y sobre un negocio de postres fríos cerca de la Macroplaza.

La dirigencia de la agrupación, que encabeza Ricardo Elizondo, aseguró que “con esto estamos invitando a la ciudadanía interesada por un buen gobierno, a que se informe de las irregularidades en el proceso de revocación de mandato que, ya en el marco de la Constitución, se convierten en ilegalidades basadas en los tiempos y formas usados para parchar los artículos que interfieren en los fines del presidente”. (Captura de pantalla: twitter)

Expusieron que, a diferencia de la campaña “bajada” por el INE, donde reinó la opacidad de los contratantes de los espacios y el capital para realizarla, aquí la ley los asiste.

Cabe mencionar que la semana pasada la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que se retirara la propaganda que fue denunciada por PRI, PAN y PRD, así como por los ciudadanos, ante la falta de certezas sobre quién o quiénes están detrás de la colocación de 278 espectaculares y otro tipo de publicidad, con la que se estaría influyendo en la ciudadanía para favorecer al Presidente.

Dicha propaganda está presente en 19 entidades del país, 62 municipios y hasta en lo que presumiblemente es infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que está siendo investigada.

5.4 mdp en propaganda para promover la revocación y a AMLO

Un vehículo promueve la participación en la consulta popular con ayuda de megáfonos (Foto: Twitter/linda_dimitrov)

INE estimó que el gasto invertido en anuncios en la vía pública en todo el país y en redes sociales para promocionar la consulta de revocación de mandato y la figura de AMLO asciende a, cuando menos, 5.4 millones de pesos.

La Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE detectaron 535 anuncios publicitarios en calles de varios estados del país, de los cuales, 278 son espectaculares en vialidades. Con base en información de proveedores, el árbitro electoral estimó que el precio unitario de cada anuncio de ese tipo es de 17 mil 096 pesos, por lo que el gasto total ascendería a 4 millones 754 mil 688 pesos.

Además, Animal Político documentó que la organización Que Siga la Democracia AC, la principal promotora del ejercicio que tendrá lugar el 10 de abril, ha pagado 727 mil 357 pesos por publicidad en Facebook.

Con información de Infobae