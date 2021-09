Aparece comunicóloga en encuesta para gubernatura de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La ex titular de la Coordinación de Comunicación Social en el Ayuntamiento capitalino en el trienio de la priista, Lorena Martínez, 2011-2013, la comunicóloga Anayeli Muñoz se le menciona como aspirante a la candidatura al gobierno del estado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano en la encuesta que realizó la empresa Campaign and Elections.

Muñoz fue diputada local por el PVEM del 2013-2015 y en el 2016 renunció a las siglas de este instituto político.

Se sabe que actualmente ocupa una cartera en el CEN del partido naranja en pro de los derechos humanos de las mujeres.

Su nombre ha sonado en los meses recientes y en caso de que no se dé una liga con el panista, Antonio Martín del Campo, la ex conductora y reportera de radio y agencias nacionales podría ser la abanderada de los emecistas, dado que a diferencia del político blanquiazul no cuenta con negativos por lo que sería un buen cuadro para que el partido de Dante Delgado pudiera posicionarse entre la ciudadanía aguascalentense.

Aquí la liga de la encuesta:

https://www.facebook.com/354326078079338/posts/1930259520485978/?d=n