23.4 C
Aguascalientes
17 septiembre, 2025
Tendencias

Festival de Calaveras llevará cultura a todos los municipios y…

Pegan granizadas a huertas de guayaba en Calvillo

Benefician a productores de Jesús María con apoyos

Tere Jiménez da banderazo a obras de rehabilitación con concreto…

Regreso al Congreso de la Unión para ser la voz…

Usan perros para atacar a policías en Aguascalientes

Multan a 2 negocios en Aguascalientes por incumplir Ley Seca

Por sustracción de menores y violencia familiar detienen a Checo…

No hay fractura con PAN y PRD en municipios de…

Jura González que no hay división en el gabinete estatal,…

Aparatosa volcadura en el fraccionamiento Casa Blanca

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito al sur de la ciudad, donde se reportaron cuantiosos daños materiales.

Alrededor de las 07:00 horas, un camión de la marca Hyundai en color blanco, modelo 2010, circulaba sobre Av. Aguascalientes Sur en sentido de poniente a oriente.

Al llegar a la cima del puente elevado ubicado en el cruce con la calle Vivero de la Floresta, en el fraccionamiento Casa Blanca, su conductor de nombre Luis perdió el control de la dirección hacia la izquierda.

Ante este incidente, invadió la guarnición del camellón central y posteriormente salió proyectado para volcarse, quedando sobre su costado.

Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar al conductor participante descartaron su traslado de emergencia, ya que únicamente se registraron daños materiales.