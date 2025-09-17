Aparatosa volcadura en el fraccionamiento Casa Blanca

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito al sur de la ciudad, donde se reportaron cuantiosos daños materiales.

Alrededor de las 07:00 horas, un camión de la marca Hyundai en color blanco, modelo 2010, circulaba sobre Av. Aguascalientes Sur en sentido de poniente a oriente.

Al llegar a la cima del puente elevado ubicado en el cruce con la calle Vivero de la Floresta, en el fraccionamiento Casa Blanca, su conductor de nombre Luis perdió el control de la dirección hacia la izquierda.

Ante este incidente, invadió la guarnición del camellón central y posteriormente salió proyectado para volcarse, quedando sobre su costado.

Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar al conductor participante descartaron su traslado de emergencia, ya que únicamente se registraron daños materiales.