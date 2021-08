Apagones de energía en el PILA orillan a empresas a paros técnicos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los apagones de energía eléctrica están orillando a paros técnicos obligados en empresas del Parque Industria de Logística Automotriz (PILA), reveló el secretario de desarrollo económico, Manuel Alejandro González.

El funcionario estatal lamentó que empresas de dicho parque industrial ubicado por el rumbo del aeropuerto Jesús Terán Peredo, suman ya una semana sin el suministro de energía eléctrica completa.

“Varias empresas me han llamado para saber que noticias les tenemos y pues sólo sabemos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha estado metiendo algunos componentes que se dañaron por temas de vandalismo, pero sigue siendo lenta la respuesta”, criticó.

Añadió que si bien no se ha despedido a personal las empresas como tal al no estar produciendo al cien por ciento están teniendo pérdidas millonarias, por lo que exhortó a la CFE a actuar con mayor celeridad.

Al final el funcionario estatal reconoció que el tema de los apagones se ha vuelto una constante en parques industriales y en distintos sectores de la población, donde si bien se menciona que Aguascalientes cuenta con el abasto suficiente de energía se les ha dicho que por fallas técnicas o actos de vandalismo es que se están presentando estos problemas.