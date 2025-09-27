Apagón masivo afecta a más de 2 millones en la Península de Yucatán

Redacción

Un apagón masivo dejó sin electricidad a más de 2 millones 200 mil personas en la Península de Yucatán la tarde del viernes, lo que interrumpió durante varias horas los servicios de telefonía, internet y el funcionamiento de semáforos en las principales ciudades de la región.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la falla ocurrió a las 14:19 horas debido a trabajos de mantenimiento en las líneas de transmisión de 400 kV, lo que provocó la salida de operación de 9 centrales eléctricas con 16 unidades. La interrupción afectó a usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Derivado de este evento, salieron de operación 9 centrales del sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), inició los trabajos para restablecer el servicio”, informó la dependencia.

El restablecimiento comenzó cerca de las 16:10 horas en Mérida y Valladolid, en Yucatán; en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, en Quintana Roo; así como en gran parte de Campeche. Sin embargo, en algunas zonas, como Mérida, el apagón se prolongó hasta por cuatro horas.

En la capital yucateca, el corte eléctrico suspendió servicios de internet y telefonía celular, detuvo semáforos y dejó sin agua a varias colonias. Comercios, escuelas y oficinas tuvieron que cerrar ante la falta de energía, mientras que en Campeche la Policía Estatal implementó un operativo especial de tránsito.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reportó que Cancún, Cozumel, Playa del Carmen e Isla Mujeres resultaron afectados, aunque el Aeropuerto Internacional de Cancún operó con normalidad gracias a plantas de emergencia.

Hacia la noche, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la CFE había restablecido el servicio en la mayoría de las zonas afectadas. En Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que hacia las 20:00 horas se había recuperado al 100%. En Quintana Roo, el restablecimiento alcanzaba 73% del territorio, con Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos entre las ciudades con mayores rezagos.