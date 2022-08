¿Apagar el Bluetooth ahorra batería?

Redacción

La tecnología avanza muy rápido. Una consecuencia de esto es que los consejos o verdades que creíamos saber sobre determinada tecnología, ya no son tan ciertas como hace unos años. Hace un tiempo lo vimos con algunos consejos para alargar la batería de tu smartphone. Consejos que, en ocasiones, venimos arrastrando de la época en que las baterías eran distintas. Lo mismo ocurre con otro consejo habitual, el que recomienda apagar el Bluetooth para reducir el uso de batería.

Y es que apagar el Bluetooth sirve para algo, pero no siempre para lo que la gente suele recomendar. Veamos las conclusiones del test sobre el uso de batería y apagar o no el Bluetooth, la diferencia entre tenerlo apagado, encendido o en uso, de dónde viene la confusión y por qué motivo deberías apagar o no el Bluetooth en tu smartphone.

Uso de batería y apagar o no el Bluetooth

Decíamos que en Android Authority han puesto a prueba cinco smartphones Android de 2020 para comprobar qué uso de batería hace la tecnología Bluetooth, muy popular últimamente gracias a auriculares inalámbricas, relojes y pulseras inteligentes o mandos de juego inalámbricos. ¿Es el Bluetooth la causa de que la batería de tu teléfono dure unas pocas horas? Los dispositivos empleados en la prueba son Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro, ZTE Axon 11, Xiaomi Poco F2 Pro y Realme X3 Superzoom.

La primera prueba o test consistió en tres ciclos de carga. Primero, 90 minutos de navegación web, 90 minutos de descanso y otros 90 minutos de navegación web. Luego dejaron reposar los teléfonos durante 16 horas. Y, finalmente, repitieron el primer ciclo. La segunda prueba consistió en reproducir vídeo durante 4 horas. Con Bluetooth apagado, encendido pero sin usar y, finalmente, con Bluetooth en uso. Y para evitar disparidades, pusieron el brillo a 200 nits en todos los dispositivos, desactivaron datos móviles y NFC y solo mantuvieron el WiFi para la primera prueba.

¿Los resultados? En la primera prueba, el ahorro en uso de batería fue de 1’8%. Es decir, con el Bluetooth apagado, los teléfonos consumieron un 49’4% de batería mientras navegaban por internet. Con el Bluetooth encendido pero sin usar, el consumo fue del 51,2%. Vamos, 10 o 15 minutos más de vida útil en tu teléfono si vas a apagar el Bluetooth. Puede parecer poco o mucho, depende de cada uno.

¿Y con el Bluetooth en uso? En la prueba de reproducir cuatro horas de vídeo, con el Bluetooth apagado, se consumió 22’6% de batería. Con el Bluetooth encendido pero sin usar, 24’2%. Y con Bluetooth en uso, 22’8%. En esta prueba, los responsables dicen que cada teléfono dio unos resultados dispares. Es decir, que cada fabricante aporta sus propias mejoras al uso del Bluetooth a través de Android.

Respecto a la explicación sobre por qué el consumo de Bluetooth es tan bajo en los smartphones, la respuesta está en que la peor parte se la lleva el dispositivo conectado, ya sea una pulsera, un reloj o unos auriculares. Además, hoy en día, smartphones y demás dispositivos suelen emplear Bluetooth Low Energy o Bluetooth de baja energía. Está diseñado precisamente para consumir menos batería manteniendo la misma cobertura.

Llegados a este punto. ¿Por qué se recomienda apagar el Bluetooth para ahorrar batería? Aunque el análisis que hemos visto tiene sus más y sus menos, es bastante fiable. Y podemos quedarnos con la conclusión de que sí, hay un ahorro mínimo en el uso de batería, pero apenas se percibe. En el test, el ahorro es de 10 a 15 minutos en un dispositivo que puede estar 5 horas con la pantalla encendida.

