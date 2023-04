Anunció el Vampiro Canadiense su retiro de la lucha libre

Redacción

México.- Tras su último encuentro el 16 de abril en la Triplemanía XXXI que se celebró en Monterrey, el famoso luchador Vampiro Canadiense, estrella de los encordados en los años 90 y principios de los 2000, anunció su retiro de la lucha libre profesional.

Y es que el luchador comenzó a verse superado por los dolores de su cuerpo por tantos años de trabajo, luego de ser un referente en los cuadriláteros a nivel nacional, en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y recientemente en AAA, así como en Estados Unidos en la extinta WCW, Vampiro intentó darle más emociones a su público, pero su condición física ya le ha impedido desempeñarse como él quisiera sobre el ring y es por ello que ha puesto punto final a su gran carrera.

Fue en redes sociales que el veterano luchador aseguró que con un gran dolor tenía que apartarse de lo que más ama, pues ya no está en condiciones de seguir; en este sentido dijo “es importante ser honesto y decir gracias. No me va bien con mi salud… mi trauma cerebral es la realidad que ahora estoy realmente en peligro. Me voy de lucha libre… Tengo que ser profesional y terminaré lo que empecé. Estamos hablando de un plan de 3 años, pero…, sinceramente no creo que eso ocurra”.

Asimismo mencionó “creo que terminaré en el ring muy pronto. Tengo mi escuela de Lrav Maga en Gdl, mi música y la radio. También estoy en la universidad y pronto estaré de gira con mi proyecto de Dj por todo el mundo. Me rompe el corazón que esto esté pasando”.

En Instagram el luchador redactó, “entiendo la verdad, y pues…, estoy muy agradecido con mi carnal Mr. Iguana por cuidarme. A todos mis compañeros, la Oficina de AAA, todos” y luego dijo “estoy humildemente agradecido por todos y su cariño. Eso va a doler mucho. Les voy a extrañar tanto. Voy a dejar a escribir, estoy llorando un poco… triste y feliz a la vez. Les mantengo informado aquí. Gracias por no olvidarme. Los quiero tanto. Bonito día”.

Cabe mencionar que Vampiro Canadiense dio todo sobre la lona y pudo despedirse con una victoria, luego de que la luchadora ruda traicionó a su compañero, lo cual aprovechó la leyenda para azotarlo contra una mesa y que llegara la cuenta de tres.

*Con información de Reporte Índigo.