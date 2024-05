Anuncias nuevos planes de suscripción  por la fusión de Disney Plus y Star Plus 

Redacción

En un comunicado, Disney Plus reveló la fecha de la esperada integración de su plataforma hermana Star Plus.

A partir del 26 de junio de 2024, los suscriptores podrán disfrutar de una experiencia de transmisión unificada que combina el contenido de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic con los deportes de ESPN y las películas y series de Star Plus.

Esta fusión está diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia de entretenimiento más completa y optimizada en una sola aplicación. Además, Disney Plus introducirá un nuevo plan de suscripción llamado Disney+ Premium, que ofrecerá beneficios adicionales a sus suscriptores.

La integración permitirá a los suscriptores acceder a todos sus programas y películas favoritos en un solo lugar. Los beneficios actuales de la plataforma, como descargas, reproducción simultánea y uso en múltiples dispositivos, seguirán disponibles.

Star Plus continuará disponible para sus suscriptores hasta el 24 de julio de 2024. Después de esta fecha, la plataforma dejará de funcionar. Disney ha asegurado que los suscriptores actuales de Star Plus tendrán la oportunidad de migrar a Disney Plus, garantizando el acceso continuo a su contenido preferido sin interrupciones.

Con la llegada de Disney+ Premium, la plataforma de streaming presentará dos planes diferentes a partir del 26 de junio de 2024:

Disney+ Estándar:

– Catálogo completo de Disney+ (sin anuncios)

– Películas y series de Star (sin anuncios)

– Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios)

– Audio hasta 5.1

– Video hasta 1080p Full HD

– Reproducción simultánea en dos dispositivos

– Descargas en hasta diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

– Precio mensual: $219

– Precio anual: $1,839

Disney+ Premium:

– Catálogo completo de Disney+ (sin anuncios)

– Películas y series de Star (sin anuncios)

– Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos (con anuncios)

– Audio hasta Dolby Atmos

– Video hasta 4K UHD y HDR

– Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

– Descargas en hasta diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

– Precio mensual: $299

– Precio anual: $2,509

Precios Actuales

Actualmente, los precios de Disney Plus son:

– Suscripción mensual: $179

– Suscripción anual: $1,599

– Combo+ (Disney+ y Star+): $269