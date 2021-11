Anuncian vacunación vs Covid para menores de 15 a 17 años en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como anunció con toda oportunidad la Secretaría de Salud, el pasado viernes 19 se habilitó en la página web mivacuna.salud.gob.mx el registro para adolescentes de 15 a 17 años que deseen recibir el biológico de Pfizer/BioNTech, único aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para menores de 18 años.

Nora Ruvalcaba Gámez, Delegada del Bienestar en Aguascalientes, y la Brigada Correcaminos dan a conocer que los días jueves y viernes próximos se desarrollará la Jornada de Vacunación de Primera Dosis exclusiva para las y los menores del mencionado rango de edad, quienes deberán presentarse como requisito indispensable con su expediente de vacunación impreso y debidamente lleno, así como su CURP, de ocho de la mañana a cinco de la tarde (o hasta agotar existencias) en los siguientes puntos:

UAA

Foro de las Estrellas

La Representante del Gobierno de México en el estado reitera el llamado a toda la población para que se respeten las convocatorias y sólo asistan las personas contempladas en cada una de ellas, y enfatizó que especialmente en esta ocasión no se atenderá a nadie que no pertenezca a este grupo etario sin importar argumentos, ya que los biológicos no deben ser acaparados ni desperdiciados sino llegar a quienes aún no han tenido oportunidad de recibir la inmunización.