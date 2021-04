Anuncian vacunación para adultos con condiciones médicas y de 2da dosis en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de las acciones que el Plan Nacional de Vacunación en nuestro estado contempla para asegurar que nadie se quede sin recibir la inmunización contra el Covid19, este día el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, dio a conocer que se habilitarán dos puntos de vacunación para adultos mayores de 60 años de todo el estado que por alguna condición médica no fueron candidatos para aplicarse la vacuna Sinovac o que no pudieron presentarse para recibir el biológico.

Al respecto, señaló que estos puntos estarán disponibles los días lunes 12 y martes 13 de abril, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Isla San Marcos, con un horario de 8:00 AM a 5:00 PM; para lo cual explicó, se estarán entregando fichas desde hoy a las 5:00 PM, con el fin de mantener el orden y evitar aglomeraciones innecesarias.

Asimismo, el Representante del Gobierno de México en la entidad, agregó que con el fin de darle continuidad al Plan Nacional de Vacunación y garantizar el bienestar de los adultos mayores, el día 14 de abril se dispondrán cuatro puntos de vacunación en el municipio de Jesús María donde se aplicará la segunda dosis a los adultos mayores de esa demarcación.



 Plaza del Mueble. Paseo de los Chicahuales S/N. Col. Deportiva

 La Casa de la Música. Av. Constitución No. 116 Col. Ejidal

 Localidad Ignacio Zaragoza (Venadero). Esc. Sec. Tec. No. 19

 Localidad Jesús Gómez Portugal (Margaritas). Sec. Gral. No. 27.

Finalmente, Aldo Ruiz, conminó a la población a ser respetuosa y responsable en el sentido de que acudan a cada punto de vacunación sólo aquellas personas que recibieron su primera dosis en ese lugar, toda vez que esta medida contribuirá a que nadie se quede sin la segunda dosis, y de igual manera, que la Jornada de Vacunación se desarrolle con plena tranquilidad.