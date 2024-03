Anuncian que impugnarán candidatura del PRD en Pabellón de Arteaga

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- A los medios de comunicación; Por medio del presente el Presidente del Comité Municipal del PRD en Pabellón de Arteaga Doc. Heber Ruvalcaba Hernández, la Vicepresidenta del Consejo Estatal del PRD Felipa García Vargas y el Precandidato a Diputado local por el distrito III de Aguascalientes Daniel Vital Cruz, queremos hacer de su conocimiento que estamos preparando la defensa jurídica e impugnar la candidatura de Heriberto Gallegos Serna, mismo que no fue inscrito en tiempo y forma como lo marcó la convocatoria emitida por el PRD.

Queremos también dejar constancia de que varios compañeras consejeras y consejeros no fueron notificados por el Presidente del Consejo Estatal, ya que la convocatoria venía viciada, sin el link para el enlace de la misma y no venía la firma de la Vicepresidenta del Consejo Estatal, ya que a la C. Felipa García Vargas Vicepresidenta del Consejo Estatal del PRD no le notificaron ni la llamaron para la firma de la convocatoria del Consejo a efectuarse el día de ayer 2 de marzo, incurriendo en violencia política en razón de género, además de que ayer durante la asamblea del Consejo Estatal, se sacaron de la manga un supuesto registro de un persona que “decidió en último momento por declinar a favor de Heriberto Gallegos”; no respetaron el registro de otras compañeras y compañeros que se inscribieron como candidatos a regidores en los municipios de Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y San Francisco de los Romo, todo esto violando las acuerdos de la Dirección del Partido en el Estado de Aguascalientes, ya que el registro del Profesor Daniel Vital y de otros aspirantes a regidores en los municipios mencionados fueron de los únicos que teníamos conocimiento los consejeros que estuvimos apoyando al profesor para lograr la candidatura del Distrito local III, pedimos también que dejen de hostigar a nuestro Secretario de Asuntos Electorales del PRD en el Estado José Ángel Rodríguez Márquez, ya que veladamente lo ha estado amenazando el Presidente del PRD Estatal Iván Sánchez Nájera exigiendo que no se busque la impugnación y por oponerse a las decisiones cupulares de imponer a toda costa al Profesor Heriberto Gallegos quien por cierto no está afiliado al PRD.

Daremos puntual información sobre la impugnación que se hará en tiempo y en forma y con ello lograr hacer respetar los estatutos y derechos que como militante tiene el Maestro Daniel Vital Cruz, no dejaremos que se impongan acuerdos cupulares antidemocráticos sobre los derechos de los militantes de nuestro partido.

¡Democracia ya!