Anuncian nuevas jornadas de vacuanción para niños en municipios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Maestra Silvia Licón Dávila, Encargada de Despacho de la Delegación de Programas para el Bienestar en Aguascalientes, en coordinación con la Brigada Correcaminos invita a padres y tutores a llevar a sus pequeños de 5 a 11 años a recibir la primera o segunda dosis del biológico pediátrico de Pfizer contra el COVID-19 del día lunes 14 de noviembre al 30 de noviembre en las siguientes ubicaciones:



Aguascalientes Capital:

IMMS, ISSSTE, ISEEA

Centros de salud urbanos y rurales pertenecientes a:

Cumbres

Morelos

Guadalupe Peralta

Arboledas

Constitución (periférico)

Insurgentes

Municipios del Interior:

Centros de salud urbanos y rurales pertenecientes a:

Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos

Asientos

Cosío

San José de gracia

Calvillo

Se recomienda que las y los interesados descansen bien la noche previa, desayunen y se hidraten adecuadamente, así como que vistan ropa cómoda.

Esta vacunación es exclusiva para menores de entre 5 y 11 años, no se atenderá a ningún otro caso en particular. Antes deberán entrar a la página web mivacuna.salud.gob.mx, descargar, imprimir y llenar su Expediente de Vacunación para presentarlo junto a su CURP. No importa si no eres derechohabiente de estas Instituciones. La vacunación está sujeta hasta agotar dosis existentes.

.