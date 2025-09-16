Anuncian nuevas jornadas de esterilizaciones canina y felina gratuitas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de la colaboración entre la Coordinación General de Salud y la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes se anuncian nuevas fechas de esterilizaciones gratuitas, mismas que se realizarán el 22 de septiembre en la Casa del Bien Común Pocitos y el día 23 en la Casa del Bien Común Gómez Portugal, informó la titular de la Coordinación de Salud Municipal, María Teresa Rendón Esquivel.

Cada jornada de esterilización contará con 60 lugares que se agendarán en los teléfonos 449 918 30 69 y 449 238 33 06, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas; en caso de no poder asistir a la cita se pide cancelar en los mismos números telefónicos.

Lunes 22 de septiembre, de 8:00 a 14:00 horas, en la Casa Del Bien Común Pocitos, ubicada en Av. Eugenio Garza Sada #405 Pocitos

Martes 23 de septiembre de 8:00 a 14:00 horas, en la Casa Del Bien Común Gómez Portugal, en calle Estrella Polar esquina Libra, fraccionamiento Gómez Portugal

Cabe señalar que, para poder efectuar el procedimiento, la mascota debe ser mayor de 5 meses de edad y menor de 6 años, estar sana, no estar lactando o en celo, no ser un animal branquicefalo (pug, chato, boxer), tener 12 horas de ayuno, llevarlo con correa o transportadora, llevar una cobija y estar registrados en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas) y llevar copia de la INE del propietario.