Anuncian la realización de la Súper Copa en Aguascalientes con acceso al público

Ciudad de México.-Vuelven las emociones del deporte de la velocidad a Aguascalientes en un evento con acceso al público.

Se presentó hoy de manera virtual, la segunda fecha de la Súper Copa 2021 que se correrá el 15 y 16 de mayo en el Óvalo Aguascalientes México.

Michel Jourdain Declercq dijo que estarán presentes las cuatro categorías que forman parte del serial que son, Los Tractocamiones Freightliner, Copa Mercedes-Benz, Mexbike y Fórmula 5.

El directivo de Súper Copa fue requerido específicamente sobre la posibilidad que se regrese a plazas como Zacatecas y Mérida a lo que respondió: “Quisiéramos tener un campeonato de 14 o 15 fechas, pero por el momento es imposible, todos sabemos los que nos está dejando la pandemia, tenemos muchos amigos en esas dos plazas y cuando la situación mejore podríamos volver”.

Michel habló también que el éxito que está teniendo Sergio Pérez en la F1 y Patricio O´Ward en Indy, y dijo que era bueno para nuestro automovilismo porque llevará a varios niños a volcarse por este deporte.

Por otra parte Mauricio Pimentel anunció que la carrera tendrá la presencia de público y que se autorizó el 10% del total del aforo, lo que equivaldría aproximadamente a 3,500 personas, las cuales podrán adquirir sus boletos a través redaccess y que se dividirá en cuatro etapas.

1) Del 3 al 8 de mayo 100 pesos

2) Del 8 al 15 de mayo 130 pesos

3) 15 de mayo 160 pesos

4) Taquillas del autódromo solamente el 16 de mayo 170 pesos

También estuvo presente el líder del campeonato de la Copa Mercedes-Benz el poblano Franco Zanella de Grupo Indi-Axalta-Mecano, quien expresó que es un excelente inicio de temporada y que ojalá todo siga así por lo que va por otros dos podios a tierras hidrocálidas.

Habló también de la importante de pertenecer al Andretti-Jourdain por el proyecto de exportar jóvenes promesas.

Santiago Tovar de Shell Rimula fue claro al expresar que los Tractocamiones Freightliner tendrán una temporada espectacular y que los aficionados que concurran al OAM, serán testigos de un espectáculo inolvidable.

“Este año seremos varios los que estemos peleando por el campeonato y entre ellos me incluyó. Voy a Aguascalientes en busca de la parte más alta del podio y creo que tengo muchas posibilidades de lograrlo”, dijo Tovar.

En lo que se refiere a la Mexbike, Norberto Villalobos de Sidral Aga-Quaker State, recalcó que la de Aguascalientes no será una carrera fácil, porque de un grupo bastante nutrido de pilotos que aspiran ganar, los hermanos Escobedo, querrán llevar la victoria a Querétaro.

“No conozco la pista hidrocálida, de allí que las prácticas serán importante para lograr una buena calificación, y ver después que pasa en la carrera”, aclaró Villalobos.

En lo que se refiere a la Fórmula 5, Edwin Arenas de ATDAC-Megainvoice-Totaldealer-Change TV-Black 7 y Racing Artz Works, no se siente muy confiado después de su victoria en Guadalajara: “En Aguascalientes hay varios que querrán cruzar la meta primero después de los que le hice en la primera fecha, donde les gané en los últimos metros.

Para finalizar la conferencia, Michel Jourdain, hizo un reconocimiento a todas las marcas patrocinadoras como BP, Red Cola, Hossier, Sidral Aga, Mercedes Benz y especial a Freightliner quienes apoyan a Súper Copa desde hace varios años.