Anuncian festival en beneficio de la Academia Taurina de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Entre los carteles de lujo de la Temporada de Otoño de Aguascalientes 2025, se encuentra la realización del festival taurino de postín que se celebrará el 1 de noviembre en la Plaza Monumental, y cuya recaudación será a beneficio de la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes Alfonso Ramírez “El Calesero”.

El cartel, además de contar con la participación de toreros triunfadores de distintas nacionalidades, marcará el regreso a la plaza Monumental del matador de toros hidrocálido, en retiro y maestro de la Academia, Luis Fernando Sánchez, quien volverá a torear en público 22 años después de su retiro de los ruedos.

“Estoy muy emocionado y agradecido que hayan pensado en mí para el festival. Volver a torear en la Monumental significa mucho para mí, pues aquí me hice matador y aquí me retiré en el 2003 así que volver a torear en público me hace mucha ilusión y es una gran responsabilidad”, comentó Luis Fernando Sánchez.

El cartel a beneficio de la Academia Taurina Municipal, el próximo 1 de noviembre, se lidiarán astados de San Isidro, Santa Fe del Campo, De la Mora, Campo Real, Santa Inés, Puerto del Cielo y La Asunción, y a cargo de las faenas estarán: el rejoneador Emiliano Gamero, Luis Fernando Sánchez, Borja Jiménez, Jesús Enrique Colombo, Miguel Aguilar y el joven español Marco Pérez.

Este será el cuarto festival a beneficio de la Academia Taurina que se lleve a cabo, y que forma parte de los festejos anunciados por la empresa Espectáculos Monterrey que conforman La Feria de Otoño para celebrar los 450 años de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes; los 51 de la Plaza Monumental y el Festival de Calaveras, del 18 de octubre al 22 de noviembre.

Cabe destacar que los beneficios de dicho festejo serán destinados en su totalidad al fondo de Becas de Alto Rendimiento de la Academia Taurina Municipal.