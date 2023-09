Anuncian eventos por el 448 Aniversario de la Ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Conciertos, música, danza, teatro, cine, talleres, así como una presentación editorial son parte de las 150 actividades que de manera gratuita se presentarán en el Festival Cultural con motivo del 448 Aniversario de la Fundación de Aguascalientes, que se realizará del 4 al 22 de octubre en diferentes sedes de la ciudad capital, así lo dio a conocer el presidente municipal, Leo Montañez.

Leo Montañez destacó el impulso decidido de la gobernadora Tere Jiménez para celebrar la fundación de Aguascalientes con un programa variado y atractivo para los distintos gustos y edades de la población.

Destacó la presentación editorial de un libro que se realizó de forma conjunta entre el Municipio y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el que se habla de la fundación de Aguascalientes desde la perspectiva de las mujeres fundadoras.

Octavio Alberto Ozuna, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) detalló que en este festival se impulsa el talento local y se busca acercar el arte y la cultura a las delegaciones urbanas y rurales, por lo que el programa general de este festival incluye presentaciones en lugares como la Exedra, el Patio de las Jacarandas, la calle Carranza, Plaza Fundadores, entre otros.

Destacan las presentaciones de Juanes, Porter, Aleks Syntek, el concierto sinfónico tributo a The Beatles con el grupo Morsa y COMPÁZ, la premiación del premio Dolores Castro, el Festival de la India, Los Cadetes de Linares, el espectáculo infantil Circo, Luz y Fuego, funciones de cine en la Plaza Fundadores.

Por su parte, José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, anunció la realización de una corrida de toros programada para el sábado 21 de octubre.

De igual forma, Gloria Romo Cuesta, titular de la Secretaría de Turismo Estatal, expresó que “somos aliados estratégicos del municipio”, por lo que dijo, se brindará acompañamiento para detonar el turismo, no solo a los ayuntamientos que tienen la denominación “Pueblos Mágicos”, sino a los once municipios.

En el evento también estuvieron presentes las regidoras Marisol Barrón Betancourt, Patricia García García y Citlalli Rodríguez González.