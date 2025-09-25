Anuncian cierres viales por marcha de normalistas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), a través de la Dirección de Movilidad y Tránsito, dispondrá de un operativo de seguridad y vialidad con motivo de la marcha que realizarán este viernes 26 de septiembre estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda.

La marcha se llevará a cabo a las 16:00 horas sobre Boulevard a Zacatecas, Petróleos Mexicanos al sur, 5 de Mayo, Adolfo López Mateos al poniente, Galeana al norte y Madero, hasta finalizar en la Exedra de la Plaza Patria.

El acto tendrá una duración de 5 horas y concluirá a las 21:00 horas.

De acuerdo con el Director de Movilidad, José Luis Rodríguez Montoya, los cierres se llevarán a cabo en:

Boulevard a Zacatecas, entre el distribuidor vial y Convención Norte.

Petróleos Mexicanos, entre Convención Norte y Avenida Independencia.

5 de Mayo, entre Avenida Independencia y López Mateos.

5 de Mayo, entre Ignacio Zaragoza y Adolfo López Mateos.

Paseo de la Cruz y José María Chávez.

López Mateos y Héroe de Nacozari.

Se han establecido rutas alternas para facilitar la circulación sobre carretera 25, Avenida Aguascalientes Norte, Canal Interceptor, Avenida Convención de 1914, Boulevard Luis Donaldo Colosio, Héroe de Nacozari, Avenida Independencia, Avenida Constitución–Solidaridad–Manuel Gómez Morín y Prolongación Zaragoza.

Se invita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones, salir con tiempo y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades de tránsito para garantizar un desarrollo seguro y ordenado.