Anuncian cierre definitivo de la planta COMPAS en Aguascalientes para mayo próximo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La planta Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) anunció oficialmente que concluirá sus operaciones el 31 de mayo de 2026, como resultado de los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores.

A través de un comunicado dirigido a sus proveedores, la empresa informó que la producción de los modelos de Infiniti será finalizada durante noviembre de 2025, mientras que la fabricación de los modelos de Mercedes-Benz concluirá en mayo de 2026.

La compañía aseguró que mantiene una plena solidez financiera y capacidad de pago, por lo que garantizará el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales “en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes”. Además, COMPAS se comprometió a mantener una comunicación constante y transparente con sus socios para ofrecer certidumbre durante el proceso de cierre.

El Comité de Dirección de COMPAS expresó su agradecimiento a los proveedores por la confianza, profesionalismo y compromiso mostrados a lo largo de los años, destacando que la colaboración con ellos ha sido “clave para el desarrollo de la planta”.

COMPAS, establecida como una alianza entre Nissan y Daimler, inició operaciones en Aguascalientes en 2017 y ha sido una de las principales ensambladoras de vehículos premium en la región. Con esta decisión, el cierre de sus operaciones marcará el fin de una importante etapa en la industria automotriz del estado.

Actualmente cuenta con poco más de mil trabajadores, luego de que en enero del 2024 comenzaron un proceso de finiquitar empleados paulatinamente cuando en ese entonces contaban con 3 mil.