Anuncian a Tere Jiménez expansión de Viñedos Tierra Tinta

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, directivos de la empresa hidrocálida Viñedos Tierra Tinta anunciaron la próxima ampliación de sus instalaciones con una nueva inversión que generará 120 nuevos empleos.

Tere Jiménez señaló que la llegada de nuevas compañías y la expansión de las que ya se encuentran en Aguascalientes reflejan la confianza que inversionistas locales, nacionales e internacionales mantienen en el estado. Agregó que su administración continuará impulsando acciones que fomenten la inversión y el desarrollo económico.

Los directivos de Viñedos Tierra Tinta detallaron que la construcción de un salón de eventos con capacidad para mil personas, así como de una bodega y una Casa Club, servirá como punto de encuentro y convivencia para socios y visitantes. Estos espacios estarán destinados a degustaciones de vino, reuniones privadas y eventos sociales o empresariales. Además, se contempla el mejoramiento de los accesos al viñedo.

Indicaron que actualmente Viñedos Tierra Tinta cuenta con una extensión total de 20 hectáreas, de las cuales 9 están destinadas al cultivo de vid.

Finalmente, reconocieron el respaldo de la administración de la gobernadora Tere Jiménez para llevar adelante sus planes de crecimiento.

En la reunión también estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega; y el subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, Jorge Armando Andrade Serafín.