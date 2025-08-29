Anuncian a productora que realizará «Mitos y Leyendas 2025»

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para llevar a cabo la selección del responsable de crear una atmósfera que haga temblar a toda persona que se atreva acudir a «Mitos y Leyendas 2025», el Comité de Selección tuvo la tarea de evaluar la calidad de la historia, la dramaturgia, escenografía, vestuario, caracterización, efectos especiales, audio, iluminación, calidad de puesta en escena y propuesta económica.

Para la edición 2025, las casas productoras y grupos teatrales que cumplieron con los requisitos establecidos, llevaron a cabo una muestra de sus propuestas al Comité de Selección en el Panteón de la Cruz.

Los participantes fueron: Grupo Anónimo Teatro con su propuesta «Prisionero del Tiempo; Viruz Producciones con «Relatos Ocultos», Casa Productora Delirium con «La Procesión de las Ánimas» y Casa Productora Amorfo con «El Alma de Aguascalientes».

Al dar a conocer al ganador del contrato para llevar a cabo la producción, el titular la Secretaría de Servicios Públicos, Carlos España, agradeció que una vez más el talento local que respondió a la convocatoria para mostrar sus destrezas artísticas a través de propuestas innovadoras, pero respetando la esencia del tradicional programa de «Mitos y Leyendas», que año con año representa un espectáculo que une a la sociedad de Aguascalientes a través de sus historias, el suspenso y uno que otro grito de espanto.

Parte de los requisitos para poder participar en esta edición 2025 de «Mitos y Leyendas», consistió en una propuesta que integrara dramaturgia, historia, diseño de vestuario, maquillaje, iluminación, audio, escenografía, mapping, efectos especiales, que garanticen un espectáculo de calidad, que se merece la población de Aguascalientes y turistas que visiten la ciudad en el marco del tradicional Día de Muertos.

El Comité de Selección estuvo integrado por el presidente municipal, Leo Montañez, los regidores Cindy Alejandra Ruvalcaba y Juan Antonio Guerrero González, Argentina Alonso Müller, secretaria de Comunicación Social, Iván Sánchez Nájera, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, Carlos España titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Gabino Vázquez Vega coordinador de Protección Civil Municipal, Enrique de la Torre de la Paz, secretario de Comunicación Social y Vocería del Estado y Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado.