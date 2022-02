Anuncia UCD movilizaciones para presionar por regularización de autos ‘chocolate’

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de la Unión Campesina Democrática (UCD) Felipe Hinojo Alonso, anunció que habrá movilizaciones este miércoles a fin de presionar al gobierno federal para que se incluya a Aguascalientes dentro del decreto para regularizar unidades americanas.

El dirigente de esta agrupación campesina lamentó que hubo 22 entidades, incluida Aguascalientes en donde no se autorizó este decreto, lo cual no es equitativo.

“Esto es una lucha por nuestros derechos, la lucha lo permite la ley y la constitución y tenemos todo el derecho de reclamar porque no somos mexicanos de segunda y tenemos los mismos derechos que otros lugares donde si se va a realizar la regularización”, abundó.

De igual manera Hinojo Alonso manifestó que poseedores de unidades estadounidenses quieren pagar impuestos y estar dentro de la legalidad para no ser molestados en sus prioridades.

“Queremos tener la certeza jurídica de lo que es nuestro, en este caso nuestros vehículos y es por ello que este miércoles en punto de las 10:30 en la glorieta a Benito Juárez nos vamos a reunir para reclamar que el gobernador como intermediario vaya y le diga al presidente de la república que tenemos necesidad de pagar también nuestros impuestos mediante la regularización de nuestras unidades”, finalizó.