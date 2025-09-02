Anuncia Trump ataque letal de EU a embarcación con drogas en el Caribe

Redacción

El Ejército de Estados Unidos ejecutó un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco que transportaba drogas procedente de Venezuela, informó este lunes el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca.

“Dispararon contra una embarcación que transportaba drogas, muchas drogas. Así que la eliminamos”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval, y agregó que el operativo se realizó hace apenas unos minutos bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor Conjunto.

“Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas venían de Venezuela”, precisó Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó en sus redes sociales que la embarcación era operada por una “organización narcoterrorista designada”. “Hoy el Ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”, escribió Rubio.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha anunciado ninguna incursión terrestre en la región, aunque mantiene varios barcos desplegados en el Caribe sur, como parte de la estrategia de Trump para erradicar los cárteles de droga en América Latina.

Por su parte, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro respondió al anuncio desplegando tropas a lo largo de la costa y la frontera con Colombia, e instando a la población a alistarse en una milicia civil. La oficina de prensa de Venezuela no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el operativo estadounidense.