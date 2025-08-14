Anuncia Tere Jiménez proyectos en salud para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras reunirse con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Ciudad de México, la gobernadora de Aguascalientes hizo importantes anuncios que vendrán a fortalecer los servicios de salud en el estado, en beneficio directo de la población.

Como resultado de sus gestiones ante el titular del IMSS, Tere Jiménez adelantó que será este mismo año cuando entre en operaciones el nuevo Hospital de Traumatología de Pabellón de Arteaga, debido a los notables avances en el desarrollo de la obra.

Recordó que este nuevo nosocomio contará con 60 camas y un helipuerto, además de que generará nuevos empleos formales; comentó que el objetivo es que este hospital brinde atención a todos los municipios del norte del estado.

Asimismo, confirmó la creación de un hospital regional en el oriente de la capital; dijo que con ello se fortalecerá la infraestructura hospitalaria del estado y se mejorará la capacidad de atención médica.

Por otro lado, dio a conocer la creación de una nueva Unidad Integral de Hemodiálisis que permitirá incrementar la capacidad instalada del IMSS en la atención de enfermos renales en la entidad.

De igual forma, la gobernadora de Aguascalientes anunció la creación de seis Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS; cada uno de ellos tendrá una inversión de 50 millones de pesos, lo que vendrá a beneficiar a las madres trabajadoras.