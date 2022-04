Anuncia su regreso a la política Lorena Martínez

Cortesía Actualidad Pabellón

Pabellón de Arteaga, Ags. – A pesar de que en el 2019 Lorena Martínez Rodríguez anunció que se retiraba de la vida política después de haber perdido dos elecciones como candidata a gobernadora y senadora de manera consecutiva, la ex presidenta municipal de la capital del estado se ha visto muy activa en estos comicios acompañando a la candidata al gobierno del estado por la coalición Vamos por Aguascalientes, la panista María Teresa Jiménez Esquivel en varios eventos públicos, luego de que estos partidos además del PRD van en alianza.

De esta manera, Actualidad Pabellón inquirió a Martínez Rodríguez para saber si estaría teniendo presencia en próximos procesos electorales a lo que respondió; “yo había tomado la firme decisión de retirarme de la política, porque como todo ciclo hay momentos en los que uno tiene que replegarse. (pero) Tomé la decisión de regresar para apoyar a Tere Jiménez, ya que estoy convencida de que puede ser una buena gobernadora”, señaló.

Tras lo anterior apuntó que “la razón más importante, (es que) no quiero estar ausente y tener un cargo de conciencia por la manera en que el país se está destruyendo”, expresó.

En última instancia enfatizó que como militante priista estará trabajando en la trinchera que le corresponda, “si me toca ser presidenta de una sección o me toca ser candidata o no, porque eso es lo de menos”, remató.

Al interior del tricolor algunos vislumbran que puede ser colocada como candidata plurinominal por la alianza entre el PRI, PAN, y PRD al Senado de la República en 2024 o diputada federal por la misma vía.