Anuncia Municipio de Aguascalientes nuevas fechas de esterilización canina y felina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud informa que se realizarán nuevas fechas de esterilización en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, mismas que se realizarán los próximos lunes 8 y martes 9 de septiembre en la Delegación Villas y en el Barrio de La Purísima, respectivamente.

Lunes 8 de Septiembre, de 8:00 a 14:00 horas, en Delegación Urbana Villas, en calle Dr. Francisco Guel Jiménez Esq. Roberto Jefkins Rangel, Benito Palomino Dena. Es necesario agendar cita a los teléfonos 449 918 30 69, 449 436 2458 y 449 238 33 06, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Martes 9 de Septiembre de 8:00 A 14:00 horas. Instalaciones de la Coordinación General De Salud en calle Constitución #137, Barrio de La Purísima. Es necesario agendar cita a los teléfonos: 449 918 30 69 y 449 238 33 06, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

En cada sede se darán 60 lugares para esterilización que se agendarán solamente vía telefónica, será una cita por persona y en caso de no poder asistir se pide cancelar para dar espacio a otra mascota.

Para ser candidato a esterilización, las mascotas deben cumplir los 5 meses de edad y no pasar los 6 años, no estar en celo o lactando, no ser braquicéfalo (chato, pug o shih tzu).

Es necesario llevar a la mascota con 12 horas de ayuno, correa, transportadora, o caja, una cobija, presentar además copia de la INE y el registro del Padrón de Mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas), y hay que esperar en el lugar durante la intervención.