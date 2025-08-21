Anuncia Municipio de Aguascalientes Feria de Empleo el martes 26 de agosto

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Empleo, que se llevará a cabo el martes 26 de agosto de 2025, en el primer patio de Palacio Municipal, de 9:00 a 14:00 horas. En esta edición, más de 20 empresas ofrecerán más de mil vacantes para diversos perfiles laborales.

Entre las posiciones disponibles se encuentran guardias de seguridad, auxiliares administrativos, líderes de producción, inspectores de calidad, operarios de producción, auxiliares contables, meseros, barman, cocineros, atención a clientes, encargados de reparto, auxiliares de tienda y limpieza, recepcionistas, camaristas, mecánicos, montacarguistas, personal de mercadotecnia, técnicos, ingenieros y enfermeras.

Algunas de las empresas participantes son Maxsolar, Jatco, Edgewell, Dilusa, Cerveza Corona, Hotel Medrano, Hotel Marriott, Soriana y Liverpool, además de contar con la colaboración de la Cámara Nacional de Restaurantes (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Aguascalientes, el Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de Salud Mental.

Quienes deseen participar deberán acudir con INE y solicitud de empleo o currículum. Para más información, pueden ingresar a www.ags.gob.mx/bolsadetrabajo o comunicarse al teléfono 449 910 10 10 ext. 3012.