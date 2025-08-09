Anuncia la UAA nueva edición de la Semana de la Música

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes se prepara para llevar a cabo una nueva edición de la Semana de la Música, que se celebrará del 11 al 14 de agosto; este evento reunirá a compositores, cantantes, instrumentistas y otros actores destacados del ámbito musical, quienes compartirán su experiencia con estudiantes de la carrera de música, promoviendo el intercambio de conocimientos y enriqueciendo su formación.

Esta iniciativa, que se ha convertido en una tradición desde hace una década, tiene como objetivo dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, así como fortalecer el vínculo entre alumnos de distintos semestres, docentes y egresados.

A través de esta experiencia, se busca ofrecer un acercamiento directo con la práctica musical contemporánea y fomentar el diálogo con artistas reconocidos, contribuyendo de manera extracurricular al fortalecimiento del programa académico.

El Mtro. Juan Reyes Unzueta, docente del departamento de Música, destacó que, si bien algunas actividades tienen un enfoque teórico, también se propicia la participación activa de los asistentes, ya sea como espectadores o como parte de talleres y conciertos, lo que permite a los estudiantes explorar nuevas formas de hacer y comprender la música.

Enmarcada en la Semana de la Música, se llevará a cabo la Cátedra Alfonso Moreno, cuya edición 2025 estará a cargo de la soprano Minerva Hernández, quien con una destacada trayectoria, ofrecerá una conferencia, un concierto y sesiones de revisión con estudiantes enfocados en el canto, fortaleciendo su desarrollo artístico.

Cabe resaltar que se llevarán a cabo diversas actividades como ensayos, talleres, clases magistrales, recitales, charlas, conferencias, acondicionamiento físico y conciertos.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la Casa de Música en Álvaro Obregón 419, en el centro de la ciudad, y el Auditorio Ramón López Velarde en el Museo de la Muerte; los conciertos son de acceso libre, pero debido al cupo limitado, se solicita a los asistentes externos registrarse previamente en el Departamento de Música o llamando al 449 910 7400 ext. 58255; el programa completo se encuentra disponible en la página www.uaa.mx

Finalmente, se espera que la Semana de la Música sea una oportunidad para facilitar el acceso a la cultura local, disfrutar del talento artístico y apoyar a la promoción del desarrollo cultural en la región.