Anuncia Jiménez homenaje a Ernesto Alonso en Festival de Calaveras

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  La gobernadora Teresa Jiménez Esquivel dio el banderazo de salida para el Festival de Calaveras edición 2025, para lo cual se dedicará un homenaje a Ernesto Alonso, actor y productor originario de esta ciudad, durante un acto nocturno celebrado en el andador J. Pani, del barrio de San Marcos.

“Nosotros como mexicanos representamos a la Catrina porque José Guadalupe Posada estuvo aquí en Aguascalientes y crea la Catrina y por eso festejamos como los mexicanos, nos reímos de la muerte y recordamos a los seres queridos que ya no están. Vamos a tener el altar monumental que estará dedicado a Ernesto Alonso, el Señor Telenovela, que era de aquí de Aguascalientes”, apuntó.

En un mensaje, Jiménez Esquivel resaltó que el Festival de Calaveras se realizará durante una decena de días, culminando el  2 de noviembre, donde además se tendrá un pabellón del pan, pabellón infantil, artesanías y altares.

Presente en el acto, el secretario de Turismo, Mauricio González López destacó lo que llamó “evolución del Festival de Calaveras”, subrayando la colaboración con el Instituto Cultural.

Ernesto Alonso nació en el Barrio del Encino de esta ciudad, en 1917 y participó en cintas como “Ensayo de un crimen” y “San Felipe de Jesús”, además de producir numerosas telenovelas entre las que se recuerdan “El maleficio” y “Senda de gloria”.