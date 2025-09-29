Anuncia DIF Municipal  brigadas médicas gratuitas en Aguascalientes

Redacción
Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación General de Delegaciones, invita a la ciudadanía a participar en las brigadas médicas gratuitas, que tienen como objetivo acercar servicios de salud de calidad a las familias del municipio.
En esta ocasión se realizarán en las siguientes fechas y sedes:
- Martes 30 de septiembre de 2025. Calle Chihuahua, Coahuila y Av. Aguascalientes. Colonia México, de 9:30 a 13:00 horas.
- Jueves 2 de octubre de 2025. Calle Palma Plateada #303, Fraccionamiento San Jorge, de 9:30 a 13:00 horas.
Servicios disponibles:
- Medicina general y medicamentos
- Estomatología
- Fisioterapia
- Psicología
- Trabajo social
- Asesoría jurídica
- Nutrición
- Pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C
Además, se ofertan lentes graduados a bajo costo. Con estas acciones, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con distintas dependencias, para garantizar atención médica gratuita, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.