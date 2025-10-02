Anuncia Casa Blanca despidos inminentes por cierre del Gobierno de EU

Redacción

La Casa Blanca advirtió que los despidos de trabajadores públicos son “inminentes” debido al cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, iniciado este miércoles por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

“Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizando a los demócratas del cierre.

Por su parte, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, informó que la medida podría aplicarse en “dos días”. Al ser cuestionada sobre la fecha exacta y el volumen de despidos, Leavitt afirmó que aún no podían brindar más detalles.

En línea con la política del Gobierno de Donald Trump de reducir el tamaño de la administración, la Oficina de Gestión y Presupuesto ya envió un memorando a las agencias federales para identificar programas clasificados como no esenciales y activar despidos si la paralización se prolonga.

El cierre parcial se intensificó este miércoles cuando el Senado rechazó dos propuestas presupuestarias, presentadas por demócratas y republicanos, que buscaban reabrir la administración federal. La Casa Blanca acusó a los demócratas de condicionar su apoyo a incrementos en partidas de sanidad que incluirían atención gratuita a “inmigrantes ilegales”.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750.000 empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente sin empleo ni sueldo. En contraste, más de 1,5 millones de funcionarios, incluidos fuerzas de seguridad y controladores aéreos, continúan trabajando, aunque no recibirán pago hasta que se resuelva la paralización.