Antonio Arámbula rinde su segundo informe de gobierno al frente de JM

Redacción

Jesús María, Ags.-Al presentar su segundo informe de actividades al frente del Gobierno de Jesús María, el presidente municipal José Antonio Arámbula López, sostuvo que estos dos años se encaminaron políticas para reducir brechas y necesidades en múltiples formas, pero con la misma premisa que nadie se quede sin recibir algo no solo en el plano material; ya sea una orientación, aprendizaje, un servicio satisfactorio porque todos merecemos ser atendidos.

“Estos resultados me ratifican que estoy hecho para esto: para servir y estar con la gente, listo para la adaptación ante los cambios y las necesidades, con el compromiso de cumplir las expectativas sociales y superarlas. Hoy, con el gran aprendizaje de este parteaguas que ha sido la pandemia por COVID, siento una enorme gratitud hacia la sociedad que ha depositado en mi persona, en el equipo tanto ejecutivo como operativo; en las y los ediles que me acompañaron, su confianza, su disposición a participar y también, su derecho a disentir”, expresó el alcalde.