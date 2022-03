Antitaurinos truenan contra MOS; “También el narco genera empleos y es absurdo defenderlo”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Activistas contra las corridas de toros volverán a protestar durante el serial taurino de la próxima Feria Nacional de San Marcos, adelantó Áurea Escobedo, de Defensa Antitaurina, quien tronó en contra de las críticas emitidas por el gobernador Martín Orozco Sandoval hacia estas agrupaciones.

“El señor Orozco dijo que somos una minoría los que no nos gustan los toros y que mejor no vayamos. Al señor le decimos que es correcto: no nos gusta la tortura como tampoco nos gusta la inseguridad que deja al estado, no nos gusta las muertes en accidentes que dejan sus puentes o los árboles que mandó talar. No nos gustó su gobierno y afortunadamente ya se va, señor Orozco”, declaró en conferencia de medios.

Más aún, Escobedo se pronunció abiertamente en que los cosos taurinos dejen de operar como espacio de corridas tradicionales y que mejor sean destinados a foros de convivencia para toda la población.

“En vez de una plaza de toros, que hagan una plaza para todos como han hecho en otros lugares y donde se ofrecen empleos para diferentes personas, sin que sea a costo de matar a un inocente animalito”, apuntó.

Esta ciudad cuenta con dos plazas taurinas. La San Marcos, cuyos orígenes se remontan a 1896, además de la Monumental, inaugurada en 1974 y que alberga la mayoría de corridas durante la Feria.

– ¿Pedirían que las plazas de la ciudad se conviertan en espacios recreativos?

– Pudiera ser, porque es un pretexto absurdo hablar de los empleos pues es como defender que en el narco también hay muchos empleos y come mucha gente. O defendemos a todos o mejor no opinamos.

La representante de la Defensa Antitaurina dijo que la fecha de la protesta afuera de la Plaza Monumental sería en fecha por definir para la Feria que está planeada a celebrarse del 16 de abril al 8 de mayo.