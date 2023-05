Anticipa Cortés victorias de la coalición Va por México en Coahuila y Edomex

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional vaticinó que la alianza Va por México ganará en Coahuila de forma clara, mientras que en el Estado de México señaló que la elección se va cerrando entre la abanderada del PRI,PAN, PRD y de Morena, PT, y PVEM, Alejandra del Moral y Delfina Gómez respectivamente.

Entrevistado al final de su participación en la Reunión Nacional de presidentas y presidentes estatales y de diputados locales del blanquiazul denominada “Cambiemos México” que se verificó en esta ciudad, el michoacano anunció que el próximo sábado estará en Torreón. Lo que les voy a decir es que “En Coahuila va a ser un triunfo contundente y en el Estado de México se cerró la brecha y podemos ganar en el Estado de México claro que sí, porque quedó demostrado una cosa que Alejandra (Del Moral) si sabe (gobernar) y la maestra (Delfina Gómez) ni sabe ni puede”.

Al retomar el tema de Coahuila anticipó que la victoria de la alianza será “contundente, por más de dos dígitos”.

Por otra parte señaló que la senadora panista, ya presentó Xochitl Gálvez una denuncia por los presuntos nexos del hijo del presidente López Obrador, que habría beneficiado a amigos para que accedieran a contratos en obras del gobierno de la República, “pero como saben la fiscalía no actúa cuando se trata a un cercano al presidente. Un ejemplo se presentó la denuncia contra la construcción de la Línea 12 del metro que tenía fallas de origen, estuvo mal construída, no hubo mantenimiento está acreditado con el dictamen, Marcelo Ebrard se fugó del país y ahora regresó con el manto presidencial,Claudia Sheinbaum es culpable junto con Marcelo de la muerte de 26 personas y por otro lado siguen protegiendo al titular del Instituto Nacional de Migración (Francisco Garduño) que es culpable de la muerte de 40 personas además recuerden ustedes que el presidente nombró a Adán Augusto como responsable del tema de migración y no pasa nada”.

AMLO el más corrupto de la historia….

Posteriormente agregó que “Ni tampoco ha actuado con la cabeza de Segalmex que es un fraude mucho más grande que la llamada Estafa Maestra y que tanto criticó en su momento Andrés Manuel a Enrique Peña Nieto. Este presidente persigue a los opositores. No había habido tanta corrupción en México ni tanto cinismo, el presidente pasará a la historia cómo el más corrupto, como el más destructivo de la historia del país, remató.

En el evento también estuvieron presentes el expresidente Vicente Fox, el diputado federal, Santiago Creel y las senadoras, Xochitl Gálvez y Lilly Tellez que durante su participación les gritó a los presentes en un salón del complejo Tres Centurias “Cállense y siéntense”, ante el poco caso que le hacían durante su discurso.