Antes de pensar en fotomultas hay que pensar en autogobernarse más al conducir: Montañez

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego de que el Congreso del Estado aprobó el uso de dispositivos para la aplicación de las llamadas fotomultas a los municipios en la entidad, el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro rechazó que vaya a regresar su uso.

“Nadie ha mencionado el hecho de una implementación de fotomultas, sí vi que generó ruidos”, dijo el edil en entrevista colectiva.

“En lugar de estar pensando que si la autoridad va a implementar o no las fotomultas, pues que mejor todas y todos, quienes vivimos en Aguascalientes, tratemos de hacer conciencia de que cuando tenemos un vehículo es una gran responsabilidad, que no es cualquier cosa y finalmente, la mayor parte de los accidentes pues se deben al hecho de no respetar los límites de velocidad o transitar a exceso de velocidad. Pero no hay tal cosa, no hay tal cosa, la verdad es que yo hasta me preguntaba, ah caray ¿pues quien lo propuso?”.

En el Periódico Oficial del Estado del pasado 12 de agosto, se publicó el decreto 764, que precisa el glosario de términos de la Ley de Movilidad del Estado en su artículo tercero, fracción 39, indicando qué se considera como Dispositivos de control del tránsito.

“Dispositivos de control del tránsito: Conjunto de señales, marcas, semáforos, dispositivos diversos y/o instrumentos electrónicos, fotográficos o de video, y demás elementos que se colocan en las vías con el objeto de prevenir, regular, ordenar y guiar la circulación de personas peatonas y vehículos que cumplan con el criterio de diseño universal, garantizando su adecuada visibilidad en todo momento”, indica la reforma a la fracción.

Montañez Castro reiteró que esta reforma esclarece el uso de los dispositivos, para actualizar las normas, reiterando que nadie ha propuesto la aplicación, nuevamente, de las fotomultas en la capital.

Finalmente tras descartar el tema, solicitó a los automovilista autogobernarse al conducir y evitar rebasar los límites de velocidad en las calles de esta ciudad.