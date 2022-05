Ante sequía, incrementan en 20% tandeos de agua en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Los tandeos de agua en el municipio han incrementado hasta en un 20 por ciento en algunas colonias debido a la sequía que se vive en la entidad, señaló el titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), César García.

“Se incrementa mucho el tandeo, la verdad es que no nos ha sido suficiente, no nos dan ya los pozos. La verdad es que fueron muchos años en los que se dejó de invertir en perforaciones de pozos; estamos hablando de un incremento del 10 o 20%, no en todos lados”, dijo en entrevista con El Clarinete.

El funcionario explicó que el problema de abastecimiento del líquido es más complicado en las colonias alejadas de la cabecera municipal, como en el Saturnino, Paseos de Gómez Portugal, San Isidro y Tapias Viejas.

Por ello, mencionó que el municipio se vio orillado a rentar más pipas con una capacidad de 20 mil litros para poder llevar agua a los domicilios. De la misma manera, comentó que se amplió la duración del encendido de los pozos de Jesús María.

Sin embargo, reconoció que esta medida tampoco es suficiente ya que se genera un mayor consumo de agua en esta temporada de calor, a la par en la que muchos de los pozos ya sobrepasaron su vida útil.

En este sentido, apuntó que Aguascalientes necesita un proyecto hídrico sólido que incluya el apoyo a los organismos operadores de los municipios para que se pueda recurrir a una medida adicional a la perforación de pozos. Mientras tanto, llamó a la ciudadanía a cuidar del agua.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la CONAGUA, Aguascalientes se encuentra dentro de una sequía moderada.