Ante pérdida de usuarios, Netflix lanzará suscripciones más baratas con anuncios

Redacción

Netflix anunció hace unas horas la pérdida de 200 mil usuarios en el primer trimestre fiscal de 2022. Como parte de su estrategia para contrarrestar la preocupante situación, la plataforma de vídeo en streaming confirmó que lanzará una suscripción más barata. Eso si, con anuncios para compensar la disminución del precio.

Reed Hastings, co-CEO de Netflix, dio a conocer esta estrategia. Sin embargo, no esperes ver la suscripción económica pronto, ya que la compañía dedicará al menos un año a examinar la propuesta antes de lanzarla a todo el mundo. El directivo no descarta que el estudio se prolongue dos años.

Apenas en marzo, Spencer Neumann, director financiero de Netflix, señaló que no estaban interesados en una suscripción con publicidad. “Eso no es algo que esté en nuestros planes en este momento. Tenemos un gran modelo en el negocio de suscripciones, a escala mundial”, declaró en ese entonces, pero parece que ahora el panorama no es tan favorecedor.

Otro factor que alentó a Netflix a explorar un plan con anuncios es la excelente recepción que este tipo de suscripciones ha tenido en sus competidores. HBO Max ya ofrece una suscripción gratuita con publicidad, mientras que Disney Plus igualmente planea lanzar una membresía de menor costo. Se espera que esta última esté disponible en gran parte del mundo en 2023.

Perder 200 mil usuarios no es el único tema que preocupa a Netflix. La compañía prevé perder 2 millones de suscriptores durante el actual trimestre fiscal debido a una evidente desaceleración de su crecimiento. Ofrecer una suscripción barata es parte de la estrategia para intentar frenar su caída.

Con información de Hipertextual