Ante inundaciones más vale tener seguro de vehículos

15 octubre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Esta temporada de lluvias no solo en México, sino también en Aguascalientes ha sido atípica por la cantidad de agua en abundancia qué ha caído, sin embargo, pocos reparan en los beneficios y limitaciones en los seguros de vehículos.

El economista, Gerardo Sánchez, indicó que lamentablemente perciste la resistencia a adquirir un seguro de autos donde apenas 3 de cada 10 cuentan con uno de estos.

“¿Tu seguro de autos cubre daños por inundación? si tu cobertura es amplia la respuesta es que sí, pero si tienes un seguro limitado o de responsabilidad civil es no”, explicó.

Ante los fenómenos que han ocurrido con inundaciones en las calles vale más pagar in poco más por un seguro de cobertura amplia que proteja contra estos fenómenos meteorológicos a las unidades.

“Cuando un conductor trata de cruzar zonas inundadas o cuando el daño ya está inundado y tratas de encender el motor, no se hace válido el seguro, por lo que hay que tenerlo en cuanta”, continuó.

Resaltó de la importancia se hacer el reporte en tiempo y forma, así como expuso que en el caso del deducible va de un 5 a 10% del valor del auto y también la pérdida total se puede declarar siempre y cuando el ajustador vea pérdidas por más del 65%, concluyó.