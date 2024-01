Ante el crecimiento de accidentes viales, reforzarán acciones para prevenirlos en Aguascalientes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Tras asegurar que se están reforzando todas las acciones posibles el director de Tránsito y Movilidad del Municipio capital, Arturo Martínez Morales, reconoció que existe preocupación por el alza en accidentes viales.

En este sentido apuntó “nosotros estamos trabajando de manera intensa con todo lo que tenemos el alcance para que bajemos el índice, estamos preocupados por supuesto y estamos trabajando en esto, tenemos ahorita un índice diario de ocho accidentes diarios, el año pasado estábamos oscilando entre los 6-7, nos aumentó uno más, pero sí, preocupados si, y estamos nosotros y trabajando de manera intensa para que tengamos los menos accidentes posibles”.

Dijo además que “el operativo se terminó el Guadalupe-Reyes, se reforzó una vez más con el personal, ya que en mediados de diciembre, por ahí, nos entregaron nuevos policías viales, por lo cual tenemos una mayor plantilla, y eso nos ayudó a que estos operativos se intensificaran y se reforzarán, bueno en lo que respecta, estamos preocupados, sí, por ende estamos trabajando para quienes no respetan las normas, pues estar sancionando”.

El burócrata añadió en este sentido “tenemos el área de educación vial que está participando muy activamente en las escuelas kinder, primaria, y secundaria, dándole las inducciones al respecto de cómo deben, y de qué forma deben respetar las normas, de tal forma que los escolares lo extienden a sus padres’.

Y como ejemplo de ello precisó ‘nosotros seguimos trabajando con a quienes no respetan las normas, específicamente en el comentario que hace de motociclistas nosotros en lo que va del año, o sea 15 días, se han sancionado ya a 169-170 conductores de motocicleta que no usa casco, tan solo en estos 15 días y se han metido a la pensión 29 motocicletas que no traen placas”.

Finalmente Martínez Morales apuntó “el operativo sigue trabajando, sancionando a quienes no respetan las normas, llevamos en el operativo mil infracciones por rebasar el límite de velocidad, si, y en el operativo manejando, de alcoholímetro, llevamos un total de 128 conductores que se han detectado en estado de ebriedad y 69 con aliento alcohólico, de unas pruebas que hemos hecho de 6 mil 184”.