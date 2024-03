Ante denuncias de mala conducta de policías; Municipio seguirá trabajando en protocolos de actuación

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- De cara a la Feria Nacional de San Marcos y tras haberse cesado a un uniformado luego de haber incurrido en una mala actuación, el alcalde Leonardo Montañez Castro apuntó ‘la cosa es seguir trabajando en los protocolos de actuación’.

Interrogado sobre la indicación que se ha dado a los policías municipales en las festividades abrileñas luego que anteriormente ha habido algunas quejas, el presidente municipal dijo ‘miren desde luego que es algo pues que en ocasiones puede estar fuera de nuestro alcance, pero ustedes saben que ya se tomaron medidas, inmediatamente se tomaron medidas de este caso y desde luego pues que se tiene que seguir trabajando en una formación de todos los días, pero pues desde luego que la instrucción pues es que respetemos la ley, y cada quien tenemos muy claro que es lo que podemos y qué es lo que no debemos hacer, entonces ese es nuestro, pues ahora sí, nuestro manual de trabajo’.

En seguida agregó ‘son hechos que yo creo que ninguna corporación quisiera tener, pero pues finalmente nos estamos exentos de ellos, pero desde luego pues que si nos preguntan pues no quisiéramos nosotros, quisimos que no sucediera, pero bueno pues es algo también que no estamos exentos, la cosa es seguir trabajando en los protocolos de actuación, porque hay un protocolo de actuación, si, y se deben de, se deben de atender, y pues nosotros seguir intensificando, no, para que ellos saben cómo actuar cuando sucede una situación como la que sucedió’.