Ante aspiraciones de Salinas Pliego;“Todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados”; Coparmex

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente estatal de la Coparmex, Juan Carlos Soledad, se pronunció sobre las versiones que apuntan a una posible candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego rumbo a 2030.

El dirigente empresarial destacó ante medios informativos que lo abordaron en la plaza principal que la Constitución otorga a todos los ciudadanos el derecho de participar en la vida política del país, tanto emitiendo su voto como aspirando a un cargo de elección popular.

Si bien reconoció que aún faltan varios años para la contienda presidencial, subrayó que México necesita figuras que impulsen la unidad nacional y fomenten un verdadero diálogo social.

“Más allá de los nombres, lo importante es que quienes busquen la presidencia tengan como prioridad escuchar a la sociedad y trabajar por el bien común”, puntualizó Soledad.