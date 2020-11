Angélica Rivera y El Güero Castro reaparecen juntos

Redacción

Ciudad de México.-La ex primera dama de México vuelve a ser noticia.

Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro nuevamente se dejaron ver juntos en una fecha muy especial para los dos, pues la ex pareja celebró el cumpleaños número 21 de su hija Fernanda . Fue la joven quien presumió el reencuentro de sus papás colocando una fotografía en donde aparece junto a Rivera y Castro con el siguiente mensaje: “Empezando mi cumpleaños con los amores de mi vida”.







De esta forma, la actriz y el productor una vez más demostraron que están muy unidos en su relación como padres de Sofía, Fernanda y Regina , a quienes procrearon durante su romance, mismo que finalizó en 2008, dos años antes de la boda de Angélica con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto . Por otra parte, cabe señalar que Fernanda reveló que tuvo una celebración familiar muy tranquila, pues debido a la pandemia de Covid-19 no pudo festejar como ella hubiera deseado. Fue el pasado mes de julio cuando, la ex primera dama fue captada de compras por las calles de Miami. En las fotos tomadas por paparazzi se ve a la actriz acompañada de su madre, María Eugenia Hurtado . A la par de las fotos, circularon otras en las que aparece con su ex esposo, el productor de televisión José Alberto , mismas que revivieron los rumores de una posible reconciliación. En la foto aparecen juntos en un restaurante en Miami, esto antes de que se desatara la pandemia. © Proporcionado por Quién

Al respecto de los rumores, Sofía Castro se ha dedicado a aclarar que sus papás son sólo muy buenos amigos que mantienen una excelente relación por el bienestar de sus hijas. ‘Que bueno que me preguntan, porque sí, la verdad me da mucha risa, como lo dijo mi papá. Acostúmbrense chicos a verlos juntos, tienen tres hijas de por medio, se llaman Sofía, Fernanda y Regina’, declaró la joven actriz. Los rumores de que Angélica Rivera y José Alberto Castro se estaban dando otra oportunidad como pareja surgieron luego de que Sofía publicara una fotografía familiar junto a sus papás y sus hermanas la pasada Navidad.

Con información de Quién