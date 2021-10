Angélica Rivera tiene nueva pareja

Redacción

Ciudad de México.-Expimera dama se reencuentra con el amor.

Las actriz Sofía Castro reveló si su madre, la exactriz de Televisa y ex Primera Dama de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, ya dio vuelta de hoja luego de su separación del exmandatario de México y encontró una nueva pareja.

Durante una entrevista con el programa de Telemundo, El Colador, la hija de la “Gaviota”, como popularmente se le conoce a Rivera, entró en detalles sobre la situación sentimental de la actriz y reveló que, por el momento, no tiene pareja. Aunque se mostró un tanto evasiva con el tema.PUBLICIDAD

“No lo sé, puede ser”, dijo cuando fue cuestionada al respecto. Posteriormente lo negó de manera definitiva y prefirió desviar el tema para enviar un saludo a la actriz de Destilando amor: “No, no es cierto”, añadió entre risas, “nos está viendo mi mamá, así que mamá: te amo. Pero no”, concluyó. Respecto al regreso de su madre a las redes sociales y al mensaje que escribió para anunciar este hecho, Sofía aclaró que su Rivera utilizó este escrito para empoderar a sus hijas (Foto: Twitter@qtf)

Respecto al regreso de su madre a las redes sociales y al mensaje que supuestamente escribió para anunciar este hecho, Sofía aclaró que su Rivera utilizó este escrito para empoderar a sus hijas: “Es un mensaje que mi mamá mandó primero al grupo y es un mensaje muy empoderado, también hacia la mujer”, contó.

“Nosotras somos cuatro mujeres, y tanto mi mamá como mi papá nos empoderan mucho a nosotros como mujeres, ¿no? a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, y a no tener miedo, no tener miedo a absolutamente nada”, escribió.

De acuerdo con lo dicho en el programa, Angélica Rivera habría compartido ese mensaje para anunciar su regreso a las redes sociales después de que desapareciera del foco público tras el anuncio se su separación de Peña Nieto. Sin embargo, el perfil continúa configurado como “cuenta privada”. De acuerdo con lo dicho en el programa, Angélica Rivera habría compartido ese mensaje para anunciar su regreso a las redes sociales después de que desapareciera del foco público tras el anuncio se su separación de Peña Nieto. (Foto: captura de pantalla/Instagram)

En el mensaje presuntamente compartido por Angélica Rivera se puede leer: “Querido Miedo: quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones (…) he conocido a otros mucho más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía y amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”.

A pesar de la configuración “privada” de su cuenta de Instagram,Angélica recientemente reaccionó a una divertida imagen de Sofía con su novio, Pablo Bernot.Acción que fue replicada por la propia actriz de Malverde: el Santo Patrón en su cuenta de la red social.

En la imagen que tomó su madre, se puede ver a Sofía y su novio Pablo Bernot abrazándola tal cual a la famosa escena de El Titanic. En el breve audiovisual Angélica Rivera escribió: “JAJAJA, LOS AMO”. Angélica recientemente reaccionó a una divertida imagen de Sofía con su novio, Pablo Bernot (Foto: Facebook/Angélica Rivera)

Sofia retomó la fotografía y añadió debajo de ella: “HAHAHA, INVENTADOS, INVENTADOS ¡LOS AMO!” y musicalizó con la icónica melodía del Titanic My Heart Will Go On de Céline Dion.

Por otra parte, respecto a su carrera como actriz, Sofía Castro habló sobre los retos que se han presentado en su carrera a raíz del parentesco que tiene con la “Gaviota” y con el “Güero” Castro y, aunque se dijo muy afortunada, admitió que le ha causado dificultades.

“La verdad, un poco sí (me ha costado trabajo). Yo siempre lo he visto como que nunca voy a negar la cruz de mi parroquia, nunca voy a negar de dónde vengo. Al contrario, estoy muy orgullosa de los papás que tengo y ha sido un triple de trabajo el abrirme puertas en diferentes”, compartió con el programa de espectáculos estadounidense.

Con información de Infobae