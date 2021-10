Angélica Fuentes es señalada de presunta brujería a Club Chivas

Redacción

Jalisco.-La mala suerte de Chivas sería a consecuencia de un conjuro.

Señalan a Angélica Fuentes por supuesta brujería a Club Chivas tras su ruptura amorosa con Jorge Vergara.

La polémica y los rumores por la supuesta brujería, surgieron a partir de que Angélica Fuentes, quien sostuvo una relación con Jorge Vergara y concibieron dos hijas, compartió unas imágenes que dieron mucho de que hablar.

Y es que Angélica, mostró a través de su cuenta de Instagram una pequeña chiva que había comprado para sus hijas, la cual llevaba por nombre “Charming” y la empresaria dejó claro que estaría a punto de ser sacrificada, sin dar más explicaciones.

En su columna, el Francotirador dio la explicación del significado que conllevan esas imágenes, por lo que podría tratarse de brujería.

“La belleza de la magia es que es más efectiva y potente cuando es profundamente personal, por eso Angélica lo ligó a las niñas que tuvo con Vergara”.

” Además de la relación con la clase de animal, está el nombre ‘charming’, que en términos de brujería está relacionado a un pretendiente que también cumple los sueños de su amada: un hombre de encanto a menudo engañoso hacia las mujeres, es decir, don Yorch”.

ANGÉLICA FUENTES Y JORGE VERGARA. (CUARTOSCURO)

La relación de Angélica Fuentes y Jorge Vergara

Entre supuestas infidelidades y muchos conflictos, la relación de la pareja se vio afectada. Sin embargo, tras el fallecimiento de Jorge Vergara, Angélica Fuentes estuvo nuevamente en el ojo del huracán tras dejar claro que reclamaría la herencia.

“Confío plenamente en que los tribunales competentes analizarán mi caso y verán que es el de una mamá que quiere ver por sus hijas y el de una mujer que lucha, que conforme a derecho le corresponden”, mencionó.

Asimismo, se sinceró en una entrevista con Adela Micha, donde dejó claro que hubo cosas que le dolieron , sobre todo cuando Jorge Vergara no aceptaba su padecimiento.

“Tristemente él decidió no aceptar su problema físico, que era Parkinson rígido, que ha sido público ya, no movía el brazo cuando caminaba. En lugar de aceptarlo y enfrentarlo con la valentía, decidió ocultarlo y culparme a mí, eso me daba tristeza”.

JORGE VERGARA. (CRISTIAN DE MARCHENA / MEXSPORT)

Jorge Vergara en Club Chivas

Desde 2002, que el exitoso empresario, Jorge Vergara, quien falleció en 2019, adquirió las cartas de Club Chivas, con lo que se avecinó un importante legado.

Club Chivas conquistó desde entonces, dos títulos de Liga MX, una Liga de Campeones de la Concaf, una Copa MX y una Super Copa MX.

Asimismo, dejó el Estadio Akron, que se inauguró en 2010, en un icónico partido entre Club Chivas y Manchester United.

Con información de SDP Noticias