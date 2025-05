Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán su primer aniversario de casados

Redacción

A pesar de los escándalos y la atención constante en redes sociales, Ángela Aguilar y Christian Nodal están por cumplir su primer año de matrimonio. La pareja celebrará su aniversario el próximo jueves 24 de julio, luego de haberse casado por lo civil en julio de 2024 en una hacienda de Morelos, a pocas semanas de confirmar su relación.

“Ya casi cumplimos un año. Yo solo puedo decir cosas buenas de mi esposo, es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo; me da mucha fuerza”, compartió Ángela en entrevista con Mariano Osorio. Aunque no detalló los momentos difíciles, la cantante reconoció que han vivido meses “muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también”.

Los intérpretes de regional mexicano han sido objeto de críticas en redes desde que oficializaron su romance, sobre todo por la rapidez con la que se dio su boda tras la separación de Nodal con la cantante argentina Cazzu, ocurrida en mayo del año pasado.

“Yo no podría estar sonriendo si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, dijo Aguilar, quien ha sido vista acompañando a Nodal en gran parte de sus presentaciones. La artista explicó que esta decisión responde al deseo de pasar tiempo juntos a pesar de sus exigentes agendas. “Si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos”, señaló.

Aguilar también reveló que ambos están aprendiendo a equilibrar su vida en pareja con la carrera artística. “Estamos muy unidos, tratando de crear un hogar dentro de los viajes”, comentó, recordando el estilo de vida itinerante que llevaron sus abuelos, los íconos Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

En la misma entrevista, Ángela habló sobre su nuevo álbum Nadie se va como llegó, el primero que produce en solitario. Sobre el tema El Equivocado, confesó que está inspirado en Nodal. “Él presumía: ‘Esta canción me la hizo mi esposa’. Llegaba con mi mamá y le decía: ‘Suegrita, ya viste la canción que me hizo mi esposa’”, relató con humor.