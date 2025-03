Ángela Aguilar se mantiene distante de Inti, la hija de Nodal y Cazzu

Redacción

La relación entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y la pequeña Inti, hija del cantante con la trapera argentina Cazzu, sigue generando polémica. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la intérprete de Gotitas saladas no tiene interés en convivir con la niña y ha impuesto condiciones para su esposo en torno a su relación con ella.

Según lo revelado en el canal de YouTube de Ceriani, Ángela Aguilar ha dejado claro que no desea que Inti forme parte de su entorno familiar y ha pedido que Nodal sea quien viaje a Argentina para verla. Además, el periodista señaló que el pago de la pensión alimenticia de la menor se realiza en efectivo, lo que podría representar un problema legal en caso de una futura demanda de Cazzu.

Nodal reconoce la distancia con su hija

En noviembre pasado, Cazzu declaró a los medios que Nodal solo había visitado a su hija en dos ocasiones, aunque sí estuvo presente en su primer cumpleaños en septiembre. La cantante aseguró que ha asumido completamente la responsabilidad del cuidado de Inti.

“Yo me he hecho cargo desde siempre de mi bebé y créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan, pero yo trabajo mucho”, afirmó la argentina.

Por su parte, Nodal reconoció la dificultad para acercarse a su hija, asegurando que la distancia se debe a la relación tensa con su expareja.

“No hay un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso. Ha sido bien difícil y bien complejo”, declaró el cantante.

Con información de: Excelsior