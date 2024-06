Ángela Aguilar rompe el silencio y pide comprensión por su relación con Nodal

Redacción

Tras semanas de intensas críticas en redes sociales por su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha decidido romper el silencio y pedir a las personas que no los crucifiquen por amarse.

La joven cantante de 20 años compartió sus sentimientos en una entrevista con la revista Quién, donde solicitó comprensión y respeto por su noviazgo.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, expresó Ángela Aguilar.

Desde que se dio a conocer su romance, Ángela ha sido objeto de burlas y críticas, especialmente por un video en el que mencionaba que sería tía de la hija de Nodal, Inti, fruto de su relación con Cazzu. Este comentario ha llevado a que algunos la tachen de hipócrita.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, afirmó la intérprete.

La pareja, al confirmar su noviazgo, reveló que ya habían tenido una relación en el pasado y que su amor volvió a renacer.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. No quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, comentó Ángela Aguilar.

Con información de: Reforma