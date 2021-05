Ángela Aguilar responde tras polémica por interpretación de Himno Nacional

Redacción

Ciudad de México.- Ángela Aguilar respondió en medio de la polémica desatada por su interpretación del Himno Nacional Mexicano durante la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez. En entrevista con Javier Poza, la hija de Pepe Aguilar aseguró que esto no la define como artista.

“Aprendí muchísimo al respecto. Ya me echaron mucha carrilla y a lo que sigue. Esto no me define como artista, al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio, estaba en un estadio de 70 mil personas”.

La joven, que ha sorprendido con su talento y hasta con sus rutinas de ejercicio sobre caballos, aseguró que sí le sorprendió la respuesta del público, pues no había enfrentado una situación en la que le tiraran tanto odio.

“Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación en donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra. Mejor apagué el celular. Era algo fuerte para mí”.

Y, tras la controversia, se dijo contenta y dispuesta a aprender de esta situación para futuras presentaciones en su carrera artística.

“Yo, muy contenta con el “Canelo” y por la oportunidad, y me siento como que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía”

