Ángela Aguilar habla sobre el ‘bullying’ que sufrió 

Redacción

Ciudad de México.-Ángela Aguilar, artista reconocida por su incursión en la música regional mexicana, se sinceró sobre las ocasiones en las que ha sufrido ‘bullying’ por los comentarios y críticas en redes sociales.

La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha destacado dentro de la industria musical por sencillos como ‘Tu sangre en mi cuerpo’, ‘Ahí donde me ven’, ‘La tequilera’ y su propia interpretación de ‘La Llorona’, de ‘Chavela’ Vargas.

Aparte de ser conocida por su carrera artística, en algunos ocasiones Ángela Aguilar se ha visto envuelta en polémicas por las que ciertos internautas la han criticado. Destaca la ocasión, a finales de Qatar 2022, en la que aseguró que es “25 por ciento Argentina”.

Ángela Aguilar ha estado envuelta en algunas polémicas. (Foto: Instagram / @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar responde al ‘bullying’

El pasado 28 de agosto, Ángela Aguilar publicó un video en su canal de YouTube en el que habló sobre sus logros más recientes, como su colaboración con Christian Nodal en el Foro Sol de la CDMX.

Asimismo, contestó la siguiente pregunta: “¿cómo afectó tu vida el ‘bullying’ que enfrentaste este año?”. De acuerdo con la Real Academia Española, aquella acción se trata de un tipo de acoso que “consiste en un trato vejatorio y descalificador hacia una persona”.

“Siento que te enseña lo importante de las cosas malas, cuando pasa una situación fuete o lo que me pasó me enseñó quiénes están para ti… tus verdaderos amigos y tu verdadera familia”, comentó la cantante, quien también aseguró que se siente más madura por las experiencias a las que se ha enfrentado.

La cantante Ángela Aguilar se sinceró sobre sus experiencias personales dentro de su canal de YouTube. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Este año estuve haciendo de las cosas más difíciles de mi carrera, el cantar con gente tan importante y tener colaboraciones con personas tan grandes en la música… al final del día me metí a un mundo de grandeza a muy pequeña edad”.

Ángela Aguilar señaló que, dentro de la industria en la que se encuentra, “es más fácil vender una noticia que te rompa a que diga tus logros, pero ya no más”. También aseguró que le gusta acercarse a sus fanáticos “más como una persona y menos como artista”.

Ángela Aguilar aseguró que quiere que sus canciones se escuchen por generaciones. (Foto: Instagram / @angela_aguilar_)

Aunque no se refirió a ninguna situación en particular, esto fue lo que dijo Ángela Aguilar sobre el ‘bullying’ que recibió:

“Estas cosas me duelen (el ‘bullying’), pero no sería quien soy si no salgo adelante… estoy contenta y agradecida que hay mucho más amor que odio. Honestamente, les digo que yo solo quería ser cantante y hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando”.

Con información de El Financiero